النشرة الإلكترونية.. بلاغات بتعطل «تويتر» وميتا تطلق تطبيق مراسلة جديد

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي من بينها «تويتر»، تعطل عمل الموقع والتطبيق على الهواتف المحمولة، خلال الساعات القليلة الماضية، فيما أعلنت الشركة المالكة لـ «فيس بوك»، عن إطلاق تطبيق مراسلة جديد.

2.1 ألف مستخدم يلاحظون خللا في «تويتر»

واشتكى مستخدمو موقع «تويتر»، من تعطل عمل الموقع أو التطبيق على الهواتف المحمولة، وقال موقع «داون ديتكتور»، في بيانات، إن نحو 2.1 ألف مستخدم لاحظوا خللا في موقع التدوينات القصيرة.

وأشار «داون ديتكتور»، إلى أن 71% من المستخدمين أبلغوا عن مشاكل في التطبيق، و22% يواجهون صعوبة في الوصول إلى الموقع، و7% يواجهون صعوبة في الاتصال بالخادم.

من جانبها، أعلنت شركة ميتا الأمريكية «فيسبوك سابقا»، أنها تعمل على منصة اجتماعية جديدة لمشاركة الرسائل النصية، وقالت في بيان مقتضب، إنها تستكشف شبكة اجتماعية منفصلة ولامركزية لمشاركة الرسائل النصية.

تطبيق «ميتا» الجديد سيستخدم تقنية مع «مستودون»

وسيستخدم تطبيق «ميتا» الجديد، وفقا لتقارير إعلامية، تقنية قابلة للتشغيل المشترك مع شبكة «مستودون»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

بدورها، حظرت السلطات البلجيكية، استخدام تطبيق «تيك توك» الصيني على الهواتف الحكومية بسبب مخاوف إزاء الأمن الإلكتروني والمعلومات المضللة، وقال الموقع الإلكتروني لرئيس الوزراء ألكسندر دي كرو، إن التطبيق الذي تملكه الصين سيحظر مؤقتا على الأجهزة المملوكة للحكومة الفيدرالية أو التي تمولها الحكومة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

وأضاف دي كرو، إن حظر تطبيق «تيك توك» استند إلى تحذيرات من جهاز أمن الدولة ومركز الأمن السيبراني التابع له، من إمكانية جمع التطبيق لبيانات المستخدمين وتعديل الخوارزميات للتلاعب بالأخبار والمحتوى، وقد يجبر على القيام بالتجسس لصالح بكين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.