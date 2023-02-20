جو بايدن عبر تويتر: أوكرانيا صامدة وأمريكا والعالم معها

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أوكرانيا صامدة وأمريكا والعالم معها».

وأجرى الرئيس الأمريكى جو بايدن زيارة مفاجئة إلى أوكرانيا، اليوم لم يعلن عنها مسبقا وتعهد بمساعدات إضافية لكييف تبلغ قيمتها نصف مليار دولار.

One year later, Kyiv stands. Ukraine stands. Democracy stands. America — and the world — stands with Ukraine.



Рік потому Київ стоїть. Україна стоїть. Демократія стоїть. Америка – і світ – стоїть з Україною. pic.twitter.com/6i02u3aFgd — President Biden (@POTUS) February 20, 2023

فيما أعلن البيت الأبيض، أنه تم التخطيط لزيارة بايدن قبل شهور بالتعاون بين البنتاجون وجهاز الخدمة السرية، موضحا أنه تم إبلاغ روسيا بموعد زيارة بايدن لكييف قبل ساعات من مغادرته واشنطن قائلا: «أبلغنا روسيا بموعد زيارة بايدن إلى كييف» وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

بايدن ناقش مع زيلينسكي ملفات الطاقة

وتابع البيت الأبيض، أن بايدن أراد إرسال رسالة واضحة حول الدعم الأمريكي لأوكرانيا، مشيرا إلى أن بايدن ناقش مع زيلينسكي ملفات الطاقة والبنية التحتية والدعم الاقتصادي، وعقد محادثات مكثفة مع زيلينسكي.

بايدن يغادر كييف

ولفت البيت الأبيض، إلى أن بايدن أكد قبل الزيارة أنه كان من الضروري إجراء الزيارة إلى كييف.

وغادر بايدن كييف قبل قليل بعد زيارة قصيرة قبل 4 أيام من حلول الذكرى السنوية الأولى للأزمة الروسية الأوكرانية.