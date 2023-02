جو بايدن عبر تويتر: أوكرانيا صامدة وأمريكا والعالم معها

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أوكرانيا صامدة وأمريكا والعالم معها».

وأجرى الرئيس الأمريكى جو بايدن زيارة مفاجئة إلى أوكرانيا، اليوم لم يعلن عنها مسبقا وتعهد بمساعدات إضافية لكييف تبلغ قيمتها نصف مليار دولار.

One year later, Kyiv stands. Ukraine stands. Democracy stands. America — and the world — stands with Ukraine.



Рік потому Київ стоїть. Україна стоїть. Демократія стоїть. Америка – і світ – стоїть з Україною. pic.twitter.com/6i02u3aFgd