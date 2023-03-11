سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت بدون مصنعية

كشفت الصاغة، سعر جرام الذهب عيار 21 وباقي الأعيرة كالجنية الذهب وعياري 24 و18، والتي يحرص قطاع عريض على الاستثمار فيهما في الوقت الراهن باعتبار المعدن الأصفر أحد سبل الاستثمار القوية التي تؤتي ثمارها.

وترصد «الوطن» في التقرير التالي سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم على هذا النحو:

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر عيار 24 اليوم للبيع 2114 والشراء 2126 جنيها.

سعر عيار 22اليوم للبيع 1938 والشراء 1949 جنيها.

سعر عيار 21 اليوم للبيع 1850 والشراء 1860 جنيها.

سعر عيار 18 اليوم للبيع 1586 والشراء 1594 جنيها.

سعر عيار 14 اليوم للبيع 1233 والشراء 1240 جنيها.

سعر عيار 12 اليوم للبيع 1057 والشراء 1063 جنيها.

سعر الأونصة اليوم للبيع 65754 والشراء 66110 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب اليوم للبيع 14800 والشراء 14880 جنيها.

سعر الكيلو اليوم للبيع 2114286 والشراء 2125714 جنيها.

الذهب عيار 21 في اسواق المال

وعن أسعار الذهب بالعملة الأمريكية فسجل في أسواق المال سعر جرام الذهب عيار 21 الآتي:

سعر الذهب عيار 24 اليوم 1858 جنيها ما يعادل 60.10 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 22 اليوم 1703 جنيهات ما يعادل 55.09 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 21 اليوم 1625 جنيها ما يعادل 52.59 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 18 اليوم 1393 جنيها ما يعادل 45.08 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 14 اليوم 1084 جنيها ما يعادل 35.06 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 12 اليوم 928.76 جنيه ما يعادل 30.05 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 9 اليوم 696.57 جنيه ما يعادل 22.54 دولار أمريكي.

سعر أوقية الذهب اليوم 57769 جنيها ما يعادل 1869 دولارا أمريكيا.

سعر جنيه الذهب اليوم 13003 جنيهات ما يعادل 420.71 دولار أمريكي.

سعر كيلو الذهب اليوم 1857519 جنيها ما يعادل 60100 دولار أمريكي.