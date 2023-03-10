قناة القاهرة الإخبارية: تراجع الذهب مع ترقب إعلان بيانات الأجور الأمريكية

استعرضت قناة القاهرة الإخبارية، أسعار الذهب عالميا، اليوم، وذلك في تقرير لها، إذ سجلت أسعار الذهب انخفاضًا طفيفًا مع ترقب المستثمرين لبيانات الأجور في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة، المتوقع إعلانها اليوم، لتقييم المسار المحتمل لرفع الفائدة في المركزي الأمريكي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1828.90 دولار للأوقية «الأونصة»، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1832.90 دولار للأوقية، وحذر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأمريكي» هذا الأسبوع، من رفع أكبر وربما أسرع للفائدة للسيطرة على التضخم المرتفع.

ويثبط رفع أسعار الفائدة للسيطرة على ارتفاع التضخم الاستثمارات في الذهب الذي لا يدر فائدة، كما يتجه مؤشر الدولار صوب مكاسب أسبوعية، الأمر الذي يجعل المعدن النفيس أعلى ثمنًا لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 19.95 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 1% إلى 935.05 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.6 % إلى 1380.89 دولار للأوقية.