استقرار أسعار الذهب خلال الساعات الأولى من تعاملات اليوم

استقرت أسعار الذهب خلال الساعات الأولى من تعاملات اليوم، على الأسعار المعلنة من البورصات أمس وتقارير الأسعار من شعبة المشغولات الذهبية، وسجّلت أسعار الذهب العالمية مبلغ 1869 دولارًا للأوقية اليوم، خاصة مع توقعات الأسواق أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في مارس الحالي في ضوء البيانات الاقتصادية الأمريكية.

أسعار الذهب اليوم

وحافظ الذهب على استقراره في محال الصاغة المصرية، لليوم الثاني على التوالي، حيث سجل سعر الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً 2126 جنيهًا، وبيع الذهب عيار 21 بسعر 1860 جنيهًا، والذهب عيار 18 بـ 1594 جنيه، في حين سجل الجنيه الذهب 14880 جنيهًا، والأوقية بـ 66110 جنيهًا، وقال البنك المركزي المصري في تقرير له الخميس الماضي إن أسعار الذهب العالمية سجلت ارتفاعا بنسبة 2.51%، وهي أكبر زيادة أسبوعية لها منذ منتصف شهر يناير.

وأوضح أنّ ارتفاع سعر أوقية الذهب عالميا خلال الفترة من 24 فبراير حتى 3 مارس 2023، جاء نتيجة لضعف الدولار للمرة الأولى في شهر، كما أنه يؤثر على سعر المنتج محليا.