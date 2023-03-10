أسعار الذهب اليوم في مصر.. اعرف عيار 21 وصل كام في نهاية التعاملات

نشرت شعبة الذهب بالغرف التجارية، أبرز أسعار الذهب اليوم في مصر، وما سجله عيار 21 ومختلف الأعيرة الأخرى من المعدن الأصفر في نهاية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 10 مارس.

وفي السطور التالية، نعرض أسعار الذهب اليوم في مصر وما وصلت إليه الأعيرة المختلفة وعيار 21.

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21

سجل الذهب عيار 24، للبيع 2,114 جنيها، والشراء 2,126 جنيها.

سجل الذهب عيار 22 للبيع 1,938 جنيها، والشراء 1,949 جنيها.

سجل الذهب عيار 21 للبيع 1,850 جنيها، والشراء 1,860 جنيها.

سجل الذهب عيار 18 للبيع 1,586 جنيها، والشراء 1,594 جنيها.

سجل الذهب عيار 14 للبيع 1,223 جنيها، والشراء 1,240 جنيها.

سجل الذهب عيار 12 للبيع 1,057 جنيها، والشراء 1,063 جنيها.

سجلت الأونصة اليوم للبيع 65,754 جنيها، والشراء 65,110 جنيهات.

سجل الجنيه الذهب للبيع 14,800 جنيه، والشراء 14,880 جنيها.

سجل الكيلو الذهب اليوم للبيع 2,011,286 جنيها، والشراء 2,125,714 جنيها.

سعر عيار 21 اليوم في أسواق المال

وجاءت أسعار الذهب اليوم في مصر في أسواق المال كما يلي:

سعر الذهب عيار 24 اليوم 1,852 جنيها ما يعادل 59.94 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 22 اليوم 1,698 جنيها ما يعادل 54.94 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 21 اليوم 1,621 جنيها ما يعادل 52.45 دولار أمريكي..

أسعار الذهب عيار 18 اليوم 1,389 جنيها ما يعادل 44.95 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار14 اليوم 1,081 جنيها ما يعادل 34.96 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 12 اليوم 926.15 جنيها ما يعادل 29.97 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 9 اليوم 694.62 جنيها ما يعادل 22.48 دولار أمريكي.

أسعار أوقية الذهب 57,607 جنيهات ما يعادل 1,864 دولار أمريكي.

أسعار جنيه الذهب 12,966 جنيها ما يعادل 419.58 دولار أمريكي.

أسعار كيلو الذهب 1,852,304 جنيهات ما يعادل 59,939 دولار أمريكي.