رامز جلال يٌفاجي حمو بيكا بثعبان في كواليس فيلم «أخي فوق الشجرة»

نشر الفنان رامز جلال، فيديو من كواليس فيلمه الجديد «أخي فوق الشجرة»، الذي طرحه بجميع دور العرض بمصر والوطن العربي، خلال ايام قليلة ماضية.

رامز جلال يثير رعب حمو بيكا بثعبان

ونشر رامز جلال على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فيديو وهو يُفاجي مطرب المهرجانات حمو بيكا بثعبان، ويثير خوفه، وعلق عليه:«حمو بيكا المطرب الأنتيكة من كواليس فيلم أخي فوق الشجرة».

كما نشر رامز جلال، منذ أيام قليلة ماضية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فيديو من كواليس فيلم «أخي فوق الشجرة»، وهو يثير رعب الفنان بيومي فؤاد من ثعبان، وعلق عليه:«كواليس فيلم أخي فوق الشجرة».

فيلم «أخي فوق الشجرة»، يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، من أبرزهم رامز جلال، نسرين طافش، ويزو، حمدي الميرغني، محمد ثروت، بيومي فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.