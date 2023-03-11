العثور على جثمان مسن في منزله بالمنوفية.. تغيبه عن الصلاة بالمسجد كشف الواقعة

شهد مركز الباجور بمحافظة المنوفية، العثور على جثة مسن داخل منزله في إحدى القرى، حيث تبلغ لمركز الشرطة خبر العثور على الجثة، وتم الدفعه بقوة أمنية للتحقق من أسباب الوفاة، وهل هناك شبهة جنائية حول الواقعة من عدمه.

العثور على جثة مسن داخل منزله

وتبين من خلال التحقيقات في مركز الباجور، أن المتوفى يدعى «ص.ع»، ويبلغ من العمر 78 سنة، وبالكشف الظاهري عليه تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرة، وبسؤال أحد الجيران أكد أنه لم يلحظ وجوده في الصلاة لمدة يومين فاتصل ابنته والتي جاءت فاكتشفت الوفاة وأبلغت مركز الشرطة.

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بالعثور جثة رجل مسن متوفى داخل منزله، وتبين عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وقررت جهات التحقيق التصريح بدفن الجثمان، وتم تحرير محضر يحمل رقم 1744، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

مصرع معلم غرقا في مركز الباجور

وفي واقعة أخرى، لقي شخص مصرعه غرقا في إحدى قرى مركز الباجور بمحافظة المنوفية، ونجح الأهالي في انتشال الجثمان، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.