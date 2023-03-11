رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

نيابة النقض توصي برفض طعن موكا حجازي «فتاة التيك توك» على حكم حبسها

كتب:

بسمة عبدالستار
12:55 م | السبت 11 مارس 2023
موكا حجازي فتاة التيك توك

موكا حجازي فتاة التيك توك

أوصت نيابة النقض، برفض طعن موكا حجازي فتاة التيك توك، على الحكم الصادر ضدها بالسجن لمدة عام، لاتهامها بممارسة أعمال منافية للآداب.

وفي وقت سابق، كانت قد تقدمت فتاة التيك توك موكا حجازي، أمام محكمة استئناف الطفل في الجيزة، باستئناف على حكم حبسها لمدة سنة بتهمة ممارسة الرذيلة والتحريض على الفسق وخدش الحياء العام، ولكن المحكمة رفضته وأيدت حبسها عام.

وخلال التحقيقات التي أُجريت مع المتهمة موكا حجازي فتاة التيك توك، من قبل النيابة العامة، حرزت خلالها 12 مقطعًا فيديو للمتهمة، أثناء رقصها وتلفظها بألفاظ خارجة، وتمّ عرض الفيديوهات التي تظهر فيها المتهمة موكا حجازي فتاة التيك توك، على لجنة فنية لمطابقة الفيديوهات مع المتهمة، وتبين صحتها. 

اقرأ المزيد:

النطق بالحكم في استئناف موكا حجازي «فتاة تيك توك» على حكم حبسها عام بعد قليل

تأجيل طعن موكا حجازي فتاة «تيك توك» على حكم حبسها سنة لـ11 مارس

رفض استئناف موكا حجازي «فتاة التيك توك» على حكم حبسها سنة

31 مايو.. الحكم في استئناف موكا حجازي على حبسها سنة
بقلم بسمة عبدالستار