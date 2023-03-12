وصول أسرة محامي كرداسة لجلسة النطق بالحكم على المتهم بقتله

وصلت قبل قليل، أسرة المجني عليه بنداري حمدي المعروف إعلاميًا بـ«محامي كرداسة»، إلى محكمة جنايات الجيزة، لسماع النطق بالحكم على «محمد فرحات وشهرته محمد خيرية»، المتهم بقتل نجلهم، وذلك بعد إحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

المتهم قتل المجني عليه غدرًا

واستمعت هيئة المحكمة خلال الجلسة الماضية، إلى مرافعة ممثلة النيابة العامة، والتي قالت في مرافعتها، إن «المتهم اختار أن يقتل المجني عليه المحامي غدرًا لكي ينتقم منه ويتشفى فيه، ظنًا منه أنه اتفق مع خصومه ضده».

المتهم هارب من يد العدالة

وأضافت ممثلة النيابة العامة، أنَّ المتهم له أكثر من قضية سابقة ومتنوعة وهارب من يد العدالة وعليه أحكام واجبة التنفيذ، إننا اليوم نقف للدفاع عن مهنة المحاماة، المهنة التي أصبحت خطرًا علينا جميعًا، فضلًا عن أنه دائم التعدي على أهل قريته وهارب من حكم حبس لمدة 3 سنوات ومع ذلك يدعي بأنه مظلوم.

الغضب قديم وليس وليد اللحظة

وتابعت ممثلة النيابة العامة، في مرافعتها أمام هيئة المحكمة، أنَّ «الواقعة لا ننكر أنها حدثت نتيجة انفعال وغضب كما يدعي المتهم لكن تلك الغضب والانفعال قديم وليس وليد للحظة التي وقعت فيها الجريمة».