بدء جلسة محاكمة المتهم بقتل «محامي كرداسة»

بدأت محكمة جنايات الجيزة، قبل قليل، نظر ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل المجني عليه «بنداري حمدي» المعروف إعلاميًا بـ«محامي كرداسة»، إذ تمّ إيداع المتهم «محمد فرحات وشهرته محمد خيرية» في قفص الاتهام، تمهيدًا لمحاكمته بتهمة قتل المجني عليه «بنداري حمدي» محامي كرداسة.

النيابة تحقق في قضية مقتل محامي كرداسة

وبعد أن انتهت النيابة العامة من التحقيق في القضية رقم 16067 جنايات كرداسة، والمعروفة إعلاميًا بـ«محامي كرداسة»، وجهت للمتهم «محمد فرحات، 33 عامًا، صائد حيوانات وكهربائي سيارات»، قيامه في ديسمبر من العام الماضي 2022 بدائرة قسم شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة، بقتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

المتهم وضع مخطط وجهز سلاح

وأضافت تحقيقات النيابة العامة، أنَّ المتهم بيت النية وعقد العزم على التخلص منه، ظنًا أنَّه تواطؤ مع خصومه في إهدار حقوقه القانونية، فتولدت فكرة إجرامية مُحكمة خطط لها للتخلص من المجني عليه «بنداري حمدي» محامي كرداسة، فأعد لذلك الغرض بندقية آلية وذخائر لتنفيذ مخططه.

وتابعت تحقيقات النيابة العامة، أنَّ المتهم حاز وأحرز سلاح ناري مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وذلك في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.