رابط وشروط التقديم على وظائف الرواق الأزهري على مستوى الجمهورية

وظائف الرواق الأزهري، كشف عنها الجامع الأزهر معلناً حاجته إلى محفظي قرآن كريم من بين العاملين بالأزهر الشريف، وأعلنت الإدارة العامة للجامع الأزهر عن فتح باب التقدم للراغبين في العمل كمحفظين للقرآن الكريم بفروع الأروقة الأزهرية على مستوى الجمهورية، وذلك من العاملين في الأزهر الشريف، وفق عدد من الضوابط والشروط المعلنة.

شروط وظائف الرواق الأزهري

وعن شروط وظائف الرواق الأزهري، أوضح الجامع الأزهر أنه لابد أن يتوفر في المتقدمين الشروط التالية:

ـ حفظ القرآن الكريم كاملًا.

- إجادة أحكام التجويد نظريًّا وعمليًّا.

- أن يكون المتقدم من العاملين في الأزهر الشريف.

- اجتياز الاختبارات المُقررة والمقابلة الشخصية.

- يتم تسكين الناجحين وفقًا لاحتياجات كل مركز، وفي حالة زيادة أعداد الناجحين عن الاحتياجات تكون الأولوية للأعلى درجة.

موعد ورابط تقديم وظائف الرواق الأزهري

وأعلن الجامع الأزهر عن موعد ورابط التقديم لوظائف الرواق الأزهري، مشيرا إلى أنه ستتم مكافأة المقبولين للعمل وفقًا للوائح المالية المعمول بها والمعتمدة من السلطات المُختصة، على أن يتم تسكين الناجحين وفقًا لاحتياجات كل مركز، وفي حالة زيادة عدد الناجحين تكون الأولوية للحاصلين على أعلى الدرجات، موضحاً أن التقديم بدأ من اليوم الخميس 9 مارس 2023م، وينتهي يوم الجمعة 24 مارس 2023م، وعلى الراغبين في التقدم الدخول على الرابط للتسجيل من هنــــــــا.

البيانات المطلوبة للتقديم في وظائف الرواق الأزهري

ويتطلب التقديم في وظائف الرواق الأزهري، استيفاء الشروط والبيانات التالية، بحسب ما جاء في الموقع الرسمي، وهو أن يكون المتقدم من العاملين بالأزهر الشريف، وأن يكون المتقدم مقيمًا على أرض مصر، واستيفاء البيانات المطلوبة بشكل صحيح في النموذج المقرر، بالإضافة إلى حضور الامتحانات واجتيازها، على أن يتم التسجيل بكتابة الرقم القومي ورقم السجل.