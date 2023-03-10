حبس متهمين اثنين بحيازة 45 بندقية وطبنجة بالشرقية 

قررت النيابة العامة بمركز الزقازيق حبس متهمين اثنين بحيازة أسلحة نارية وبيضاء للاتجار، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تفاصيل ضبط متهمين بحيازة أسلحة نارية وبيضاء

وكانت وزارة الداخلية أصدرت بيانا أعلنت خلاله تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية من ضبط شخصين، مقيمان بمحافظة الشرقية، لقيامهما بالإتجار في الأسلحة «مُحدثات الصوت» والذخائر الخاصة بها «بدون ترخيص» متخذين من دائرة مركز شرطة الزقازيق مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبتفتيش مسكن أحدهما عُثر بداخله على «43 طبنجة صوت بالخزائن الخاصة بها، 2 بندقية ضغط هواء، طبنجة هيكلية، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، عدد 4 سلاح أبيض خنجر، عدد 109 جراب متنوع- عدد 280 علبة زيت تنظيف أسلحة - 2 صديرى- عدد 18 خزينة – مجموعة من أدوات التصليح والتنظيف -مبلغ مالي، وجهاز كمبيوتر لاب توب»

حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات

وبمواجهة المتهمين خلال التحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة في مركز الزقازيق، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار غير المشروع في هذه الأسلحة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات وأصدرت قرارا بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.