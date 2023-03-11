وزارة الداخلية تبدأ إجراء قرعة الحج 2023 في 5 محافظات اليوم
كتب:
محمد سعيد الشماع
07:04 ص | السبت 11 مارس 2023
الحج - صورة أرشيفية
أعلنت وزارة الداخلية بدء اليوم السبت إجراء قرعة الحج 2023 في مديريات الأمن في 5 محافظات على مستوى الجمهورية، وإعلان أسماء الفائزين، وهي محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية وأخيرًا محافظة أسوان.
إجراء قرعة الحج 2023 على مدار 5 أيام
وكشفت وزارة الداخلية في بيان رسمي لها سابق أن إجراء قرعة الحج 2023 سوف يبدأ اليوم السبت ويستمر في مختلف محافظات الجمهورية على مدار 5 أيام كاملة، تنتهي يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 من شهر مارس الجاري وذلك وفقاً للجدول التالي:
- اليوم السبت 11 مارس إجراء قرعة الحج 2023 في مديريات أمن محافظات القاهرة، والجيزة، والشرقية، والإسكندرية، وأسوان.
- يوم الأحد 12 مارس إجراء قرعة الحج 2023 في مديريات أمن محافظات دمياط، والدقهلية، والقليوبية، والفيوم، والأقصر، ومطروح.
- يوم الاثنين 13 مارس إجراء قرعة الحج 2023 في مديريات أمن محافظات بورسعيد والغربية والبحيرة والمنيا وقنا والوادي الجديد.
- يوم الثلاثاء 14 مارس إجراء قرعة الحج 2023 في مديريات أمن محافظات كفر الشيخ، والمنوفية، والإسماعيلية، وأسيوط، وبني سويف.
- يوم الأربعاء 15 مارس إجراء قرعة الحج 2023 في مديريات أمن محافظات السويس، وسوهاج، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، وشمال سيناء.