وزارة الداخلية تبدأ إجراء قرعة الحج 2023 في 5 محافظات اليوم

أعلنت وزارة الداخلية بدء اليوم السبت إجراء قرعة الحج 2023 في مديريات الأمن في 5 محافظات على مستوى الجمهورية، وإعلان أسماء الفائزين، وهي محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية وأخيرًا محافظة أسوان.

إجراء قرعة الحج 2023 على مدار 5 أيام

وكشفت وزارة الداخلية في بيان رسمي لها سابق أن إجراء قرعة الحج 2023 سوف يبدأ اليوم السبت ويستمر في مختلف محافظات الجمهورية على مدار 5 أيام كاملة، تنتهي يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 من شهر مارس الجاري وذلك وفقاً للجدول التالي:

- اليوم السبت 11 مارس إجراء قرعة الحج 2023 في مديريات أمن محافظات القاهرة، والجيزة، والشرقية، والإسكندرية، وأسوان.

- يوم الأحد 12 مارس إجراء قرعة الحج 2023 في مديريات أمن محافظات دمياط، والدقهلية، والقليوبية، والفيوم، والأقصر، ومطروح.

- يوم الاثنين 13 مارس إجراء قرعة الحج 2023 في مديريات أمن محافظات بورسعيد والغربية والبحيرة والمنيا وقنا والوادي الجديد.

- يوم الثلاثاء 14 مارس إجراء قرعة الحج 2023 في مديريات أمن محافظات كفر الشيخ، والمنوفية، والإسماعيلية، وأسيوط، وبني سويف.

- يوم الأربعاء 15 مارس إجراء قرعة الحج 2023 في مديريات أمن محافظات السويس، وسوهاج، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، وشمال سيناء.