ضبط متهم بالنصب على المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص في الدقهلية، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والاستيلاء على أموالهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

انتحال صفة تاجر هواتف محمولة

كانت وزارة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تلقت معلومات عن تورط شخص له معلومات جنائية، ويقيم في مركز السنبلاوين بالدقهلية، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين، عبر انتحال صفة تاجر هواتف محمولة، والترويج لبيعها عبر مواقع التواصل الإجتماعى بأسعار مخفضة، ما مكنه من استدراج ضحاياه، والحصول منهم على مبالغ مالية كبيرة، وتحويلها عبر محافظ إلكترونية.

ضبط المتهم بالتنسيق مع الأمن العام

عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق بين قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، وعثرت بحوزته على مبلغ مالي و هاتف محمول، وتبين من الفحص الفني وجود أدلة على النشاط الإجرامي له، وبمواجهته أقر بالنصب على المواطنين، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.