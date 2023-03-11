مد أجل النطق بالحكم على موكا حجازي «فتاة التيك توك» لـ25 مارس

قررت محكمة النقض، اليوم السبت، مد أجل النطق بالحكم في الطعن المُقدم من فتاة التيك توك موكا حجازي، على حكم حبسها لمدة عام لاتهامها بممارسة أعمال منافية للآداب، إلى جلسة 25 مارس.

وكانت قد تقدمت فتاة التيك توك موكا حجازي، في وقت سابق، أمام محكمة استئناف الطفل في الجيزة، باستئناف على حكم حبسها لمدة سنة بتهمة ممارسة الرذيلة والتحريض على الفسق وخدش الحياء العام، ولكن المحكمة رفضته وأيدت حبسها عام.

وخلال التحقيقات التي أُجريت مع المتهمة موكا حجازي فتاة التيك توك، من قبل النيابة العامة، حرزت خلالها 12 مقطعًا فيديو للمتهمة، أثناء رقصها وتلفظها بألفاظ خارجة، وتمّ عرض الفيديوهات التي تظهر فيها المتهمة موكا حجازي فتاة التيك توك، على لجنة فنية لمطابقة الفيديوهات مع المتهمة، وتبين صحتها.