بدء الانتخابات التكميلية العمالية لاختيار مجالس إدارات 5 شركات.. اليوم

تفقد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، لجان انتخابية بشركتي الكراكات المصرية بالمهندسين، والنيل للمجمعات الاستهلاكية بمدينة نصر، اليوم، وحث العاملين على اختيار ممثليهم بكل حرية وديمقراطية.

وبحسب بيان صحفي فإن جولة الوزير، تأتي في اليوم الأول من اقتراع العاملين لاختيار ممثليهم من خلال الانتخابات العمالية التكميلية في 5 مجالس إدارات وحدات تابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام وهي شركات: «النيل للمجمعات الاستهلاكية، والنصر لصناعة السيارات، والكراكات المصرية، والحديد والصلب للمناجم و المحاجر، والإنتاج الحربي لنظم المعلومات»، بينما تبدأ عملية الاقتراع في لجنتين نقابيتين عماليتين غداً الأحد لاختيار رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بوزارة الأوقاف، واللجنة النقابية للعاملين بمصلحة الشهر العقاري.

وبحسب البيان أيضا بدأت إجراءات العملية الانتخابية الأحد الماضي، وشملت عمليات تقديم الأوراق والطعون والبت فيها، وإعلان الكشوف النهائية ثم عملية الاقتراع التي بدأت اليوم، من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء والخاصة بممثلي مجالس إدارات شركات عامة، ولجنة نقابية واحدة، والتي سيتم اعلان النتيجة الخاصة بها غداً الأحد.

الحريات النقابية وحق العمال

ونقل البيان الصحفي تصريحات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، وتأكيده حرص الدولة المصرية على الحريات النقابية وحق العمال في تشكيل تنظيماتهم العمالية واختيار ممثليهم بحرية وديمقراطية، التزاماً بمعايير العمل والاتفاقيات الدولية الموقِعة عليها مصر، مشيراً إلى أهمية دور التنظيمات النقابية في الدفاع عن حقوق العمال، وتعزيز علاقات العمل، كشركاء اجتماعيين بجانب أصحاب الأعمال، مما يسهم في زيادة الانتاجية وتحقيق خطة الدولة للتنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

انتخابات ممثلي العاملين

وتأتي انتخابات اليوم استكمالا للدورة النقابية 2022-2026، وتنفيذاً لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2018، بشأن تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام، وقطاع الأعمال العام، ولأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم "213" لسنة 2017 وتعديلاته، و القرار الوزاري رقم 72 لسنة 2023، بإجراء انتخابات ممثلي العاملين في مجالس إدارات تلك الشركات الخمس، واللجان النقابية الثلاث.