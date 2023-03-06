وزير القوى العاملة يوجه المديريات بخدمة المواطن بشكل كريم ولائق

جدد وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، اليوم الاثنين، توجيهاته إلى مديري مديريات القوى العاملة، بالتواصل اليومي مع المواطنين، والتعامل معهم خلال تقديم كل الخدمات بشكل كريم ولائق.

الوزارة تواصل دورها المحوري والاستراتيجي في خدمة المواطن

وأوضح أن الوزارة تمتلك من المقومات والإمكانيات ما يؤهلها بأن تواصل دورها المحوري والإستراتيجي في خدمة المواطن، كونها وزارة خدمية تتعامل بشكل مباشر مع المواطن في جميع أنحاء الجمهورية، خاصة ملفات التدريب والتشغيل، والعمالة غير المنتظمة وذوي الهمم، وحماية ورعاية العمالة في الداخل والخارج وغيرها.

التعامل مع آليات العصر الحديث لتقديم خدمة أفضل

وقال الوزير لمديري المديريات خلال لقائه الأسبوعي معهم، أن عليهم الإيمان الكامل بأهمية الدور الذي يقومون به في خدمة المواطن المصري، وعليهم واجبات ومسؤوليات كبيرة في تطوير أنفسهم، والتعامل مع آليات العصر الحديث لتقديم خدمة أفضل، كما حثهم على التواصل المستمر مع كل الأحداث التي تخص عالم العمل، لا سيما العمالة غير المنتظمة، والاستمرار في حصرهم وتوسيع قاعدة بياناتهم، ورعايتهم وحمايتهم من التحديات والحوادث التي تواجههم.

كما وجههم بالتواصل مع طرفي العملية الإنتاجية لتعزيز علاقات العمل،والمفاوضة الجماعية، ومبادئ الحوار المجتمعي من أجل الاستقرار في مواقع الإنتاج.

ووعد الوزير مديري مديريات القوى العاملة بتوفير كل الأدوات التي تساعدهم على القيام بالمهام المنوطة بهم كونهم أبرز أذرع الوزارة، ودعاهم إلى التعامل مع كل الملفات بعقلية القائد والمسؤول والقُدوة، حتى تستمر الوزارة في دورها الخدمي الذي يليق بها في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.