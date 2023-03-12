بدء محاكمة المتهم بقتل «محامي كرداسة» بعد إحالته للمفتي

بدأت محكمة جنايات الجيزة، قبل قليل، جلسة النطق بالحكم على «محمد فرحات وشهرته محمد خيرية»، المتهم بقتل المجني عليه بنداري حمدي المعروف إعلاميًا بـ«محامي كرداسة».

قتل مع سبق الإصرار والترصد

وحسب ما جاء في أمر إحالة القضية رقم 16067 جنايات كرداسة، قيام المتهم «محمد فرحات وشهرته محمد خيرية، 33 عامًا، كهربائي سيارات وصائد حيوانات»، بقتل المجني عليه بنداري حمدي عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك لاعتقاده أن الضحية تواطؤ مع خصومه في إهدار حقوقه القانونية في إحدى القضايا التي كان موكلًا عنها.

المتهم وضع مخطط ونفذه

وأضاف أمر إحالة القضية، أن المتهم عقد العزم على الانتقام من المجني عليه فاختمرت في ذهنه فكرة قتله، فبيت النية وعقد العزم على ذلك، واستخدم سلاحًا ناريًا «بندقية آلية» وذخائر تستعمل على ذات السلاح، وانتظر في المكان الذي أيقن تواجده فيه مكتب المحاماة الخاص به، وأطلق عليه وابلًا من الأعيرة النارية ما أودى بحياته وذلك على النحو المبين بالأوراق.

وتابع أمر إحالة القضية، أنَّ المتهم حاز وأحرز دون ترخيص سلاح ناري «بندقية آلية» وذخائر مما تستعمل على ذات السلاح، وذلك في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.