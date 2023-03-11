محافظ مطروح يكرم طاقم إسعاف رد 178 ألف جنيه لصاحبها

كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، المسعف فريد محسن الفقي والسائق فتحي عبدالعال بدر، بحضور الدكتور مصطفى أشرف، مدير إسعاف مطروح، وسيد عبد العزيز، المشرف عليهما، وذلك لأمانتهما وردهما مبلغا ماليا قدره 178.6 ألف جنيه، وجداه أثناء إسعافهما لسائق سيارة نصف نقل انقلبت به أمام قرية أطنوح على الطريق الدولي الساحلي «مطروح - الإسكندرية»، وجرى نقله لمستشفى رأس الحكمة المركزي.

تكريم مسعفي مطروح

ووجه محافظ مطروح الشكر والتقدير لأمانة رجال الإسعاف كمثال يحتذى به، اليوم السبت، خلال تكريمهم بمكتبه بمحافظة مطروح، وقال إنه سيتم توجيهالشكر لهيئة الإسعاف المصرية، وما قام به المسعف وسائق سيارة الإسعاف تقديرا لأمانتهما وإخلاصهما في العمل، وحسن تصرفهما واعتبارهما مثالاً يحتذى به في العمل بجميع الهيئات العامة والحكومية.

قصة العثور على المبلغ المالي

كان مسعف وسائق إسعاف في مطروح عثرا على مبلغ مالي كبير 178 ألف جنيه خلال عملهما في حادث، وتوجها إلى أقرب نقطة شرطة في رأس الحكمة، وقاما بتسليم المبلغ بشكل رسمي، تمهيداً لتسليمه لصاحبه بعد إفاقته من الحادث وخروجه من المستشفى، ما يعكس الأمانة في العمل والإخلاص للمسعفين في محافظة مطروح، خاصة أنها ليست الواقعة الأولى في رد مبالغ معثور عليها في مواقع الحوادث.

أمانة المسعفين

وشهدت محافظة مطروح عدة وقائع مشابهه عثر خلالها مسعفين في الفترة الماضية في حوادث متفرقة وقعت في عدة مناطق منها مطروح والعلمين والحمام والسلوم وحرصوا على تسليم المبالغ المالية والتي عثروا عليها، ما يؤكد على مدى النبل والأمانة والشرف للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية.