مجلس الدولة يجري مقابلات وظيفة مندوب مساعد دفعة 2022 لخريجي الإسكندرية

استقبل مجلس الدولة، اليوم السبت، المتقدمين من خريجي الإسكندرية من دفعة 2022، وذلك لشغل وظيفة مندوب مساعد، ومن المقرر أن يجرى المجلس مقابلاته يومي السبت والثلاثاء لكل أسبوع طبقا لترتيب كل جامعة الجدول.

وترأس المستشار عادل عزب، رئيس مجلس الدولة، المقابلات الشخصية، التي تكون عبارة عن سؤال لكل مجموعة مكونة من 10 متقدمين ليكون ذلك أول خطوات الاختبار للعمل في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة.

التحريات الأمنية

ومن المقرر بعد انتهاء المقابلات الشخصية لكل المتقدمين من كل الجامعات، بدء التحريات الأمنية للمتقدمين للتأكد من خلوهم من القضايا الجنائية والسياسية.

شروط التعيين في وظيفة مندوب مساعد

ويشترط فيمن يتقدم للتعيين في هذه الوظيفة توافر الشروط العامة المنصوص عليها قانونا، إضافة إلى ما يلي:

1 - ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد.

2 - ألا يزيد عمره على 30 عاما من تاريخ نشر هذا الإعلان.

3 - أن يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية وكل الاختبارات التي تجرى له في هذا الشأن.

4 - أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة للحصول على تلك الوظيفة القضائية وفقا لما تقدره اللجنة.

5- وأن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التي تحددها الهيئة.