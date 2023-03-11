السيسي يستقبل رئيس مجموعة الصين للطاقة ويشيد بقوة العلاقات بين البلدين

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، ليو زيشيانج رئيس مجلس إدارة مجموعة الصين الدولية للطاقة، والوفد المرافق له من كبار المسئولين بالمجموعة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني.

السيسي يهنئ شي جين بينج بإعادة انتخابه رئيساً للصين لفترة جديدة

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنَّ الرئيس أشاد بقوة وتميز العلاقات المصرية الصينية، معرباً عن التهنئة للرئيس شي جين بينج بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للصين لفترة جديدة، ومنوهاً إلى ما تكنه مصر قيادة وشعباً من تقدير واحترام للقيادة والأمة الصينية التي تحقق تقدماً تنموياً مطرداً، ومكانة مهمة على المستوى الدولي، مؤكدًا حرص مصر على توطيد التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الصين والشركات الصينية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

من جهته، أكّد رئيس الشركة الصينية أنَّ دوافع الاستثمار والتوسع في مصر خلال المرحلة المقبلة تأتي في إطار علاقات الصداقة العميقة بين البلدين والقيادتين والشعبين، وكذلك في ضوء ما رصدته الشركة عن قرب من تطور نوعي في حجم وجودة البنية التحتية والصناعية التي تم تشييدها وتحديثها في مصر خلال السنوات القليلة الماضية، مما أتاح فرصاً استثمارية جديدة لم تكن متوفرة من قبل.

رئيس الشركة الصينية: تعتزم إقامة مشروع ضخم لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر

وأشار رئيس الشركة الصينية في هذا السياق إلى التحسن الملموس الذي طرأ على شبكة الطرق والمواصلات والاتصالات، والمدن الجديدة، والموانئ البحرية، وفي مجالات محطات تحلية ومعالجة المياه، والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، وموضحاً أن المجموعة الصينية تعتزم إقامة مشروع ضخم لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، باستثمارات تتراوح قيمتها من 5 إلى 8 مليارات دولار، في ضوء ما تتمتع به مصر من مقومات كبيرة في هذا الصدد.