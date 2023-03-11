السيطرة على حريق في مصنع ملابس جاهزة ببورسعيد دون خسائر بشرية

نشب حريق ضخم اليوم في مصنع للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، بسبب ماس كهربائي اندلع في مخلفات الأقمشة ومنتجات التصنيع دون إصابات بشرية أو اختناقات.

بلاغ بحريق في مصنع ملابس

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطارا من العقيد هاني المهدي رئيس قسم الإطفاء ببورسعيد، يفيد باندلاع حريق كبير في مصنع للملابس الجاهزة بمجمع 118 مصنع بجوار مصنع الضفائر للسيارات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

الدفع بـ3 سيارات إطفاء

وعلى الفور انتقلت ثلاث سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق قبل وصوله إلى المصانع الأخرى المجاورة، كما أجرى رجال الإطفاء عمليات التبريد بمواد كيميائية لمنع انتشاره وتصاعد النيران مرة أخرى.

كما انتقلت سيارات الطوارئ والكهرباء والغاز الطبيعي والإسعاف إلى مكان الحادث، حيث تم فصل الكهرباء العمومية والغاز الطبيعي عن المنطقة لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى.

وتبين لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد من التحريات، أن الحريق اندلع في مصنع للملابس الجاهزة بمجمع 118 مصنع بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد بسبب ماس كهربائي، حيث كانت كميات من مخلفات الأقمشة والتصنيع معدة للتخلص منها فحدث ماس كهربائي في لوحة الكهرباء على الباب واشتعلت النيران في الأقمشة وتمت السيطرة عليها قبل وصولها إلى باقي المصانع دون إصابات أو اختناقات.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحريق.