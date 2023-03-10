السيطرة على حريق محدود في حديقة ملاصقة للقرية الفرعونية بالجيزة

نشب حريق في 5 نخلات بحديقة بقرية «قرصاية» الملاصقة للقرية الفرعونية على النيل بمحافظة الجيزة، وعلى الفور انتقل العميد دكتور حسن دكروري مأمور قسم شرطة الجيزة إلى مكان الحريق وتم فرض كردون أمني.

تفاصيل الحريق

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا بنشوب حريق بحديقة ملاصقة للقرية الفرعونية على ضفاف نهر النيل بالجيزة، أمام شارع البحر الأعظم، وعلى الفور تم إخطار شرطة المسطحات المائية للانتقال إلى مكان الحريق، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات أو وفيات.