السيطرة على حريق مخزن مراتب في قطور بالغربية دون خسائر بشرية

شب حريق هائل داخل مخزن مراتب بمدينة قطور التابعة لمحافظة الغربية، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على ألسنة اللهب، وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بنشوب حريق

تلقت غرفة عمليات قوات الحماية المدنية والإسعاف بمدينة قطور بلاغاً من الأهالي يفيد باندلاع حريق هائل داخل مخزن مراتب، وتصاعد كثيف للدخان، دون وقوع إصابات.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وتم الدفع بسيارتي إطفاء، وسيارة إسعاف، وفريق من شركة الكهرباء، إلى محل الواقعة، وجرى فصل التيار الكهربائي، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، نشوب حريق هائل داخل مخزن مراتب، وتصاعد كثيف للدخان، وتمكنت قوات الحماية المدنية، من إخماد النيران، والسيطرة على ألسنة اللهب قبل امتدادها إلى الشقق السكنية المجاورة.

ماس كهربائي

وتبين من المعاينة الأولية، أن سبب اندلاع الحريق ماس كهربائي، وأن النيران أتت على جميع محتويات المخزن، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.