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مصرع 3 أشخاص إثر اندلاع حريق هائل في مبنى بلبنان

كتب:

محمد عزالدين
02:32 م | السبت 11 مارس 2023
حريق

حريق

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأُصيب 4 آخرين، إثر اندلاع حريق كبير، صباح اليوم، في مبنى ببلدة «سد البوشرية»، بمحافظة جبل لبنان.

حريق ضخم في لبنان

وكانت لبنان شهدت في العام قبل الماضي حريقا ضخما شب في صهريج تخزين بإحدى منشآت النفط الرئيسية جنوب لبنان، بعدما تصاعد عمود أسود كثيف من الدخان إلى السماء.

وقال وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، إن الحريق اندلع عندما كان عمال ينقلون البنزين من خزان إلى آخر، في بلدة الزهراني الساحلية.

حريق مرفأ بيروت

ويأتي هذا الحريق، بعد مرور أكثر من عام على انفجار مرفأ بيروت، الذي أسفر عن مقتل 215 شخصا على الأقل، وإصابة الآلاف، وتدمير المرفأ والأحياء المجاورة.

وفي وقت سابق هذا العام، عثرت شركة ألمانية على مواد نووية خطيرة مخزنة في منشأة الزهراني.

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بقلم محمد عزالدين