رئيس الوفد: نفتح صفحة جديدة مع الجميع.. والحزب لا يعرف الإقصاء

أكد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد، أن الحزب هو حزب المعارضة البناءة ولا يعرف الإقصاء، وأنه كرئيس له يرحب بكل الآراء المعارضة قبل المؤيدة، لأن ما يجمعنا جميعا هو المصلحة العليا للوفد، والمحافظة عليه قويا مزدهرا، ولن يكون ذلك إلا بالتكاتف، معلنا فتح صفحة جديدة مع الجميع، تتجاوز أي سوء فهم سابق، وأن المرحلة المقبلة مرحلة التعاون من أجل تقوية الحزب في الشارع، وعلى المستوى السياسي.

سياسة حزب الوفد

وأكد عبدالسند يمامة، أن سيستمع للجميع بقلب مفتوح من أجل إعلاء مصلحة الحزب العريق، موضحا أن هناك الكثير من الشائعات والمبالغات، كلها تحاول هدم الكيان وتقويض مؤسساته، وإشعال نار الخلافات وتحويلها إلى انقسامات غير موجودة على الأرض.

إعلاء مصلحة الحزب

وأوضح «يمامة» أنه رئيس لكل الوفديين، ويعمل لصالح الذين انتخبوه في هذه الفترة الصعبة، مشيرا إلى احترامه لكل مؤسسات الحزب المنتخبة.

وأكد رئيس الوفد، أنه لا يحمل ضغينة لأحد، وليس هناك خلافا مع أحد، والجميع وفديين نعمل معا لأجل هدف واحد، هو إعلاء المصلحة العامة للحزب، وعودته قويا مزدهرا.