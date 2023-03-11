«الزراعة» تطلق معرض الزهور والسلع الغذائية بالدقي

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، معرضًا دائمًا للزهور ومستلزمات الإنتاج الزراعي والسلع الغذائية بمشاركة 62 عارضا من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وذلك بمنطقة الزراعات المحمية بالدقي.

ويحتوى على نباتات الزينة «النباتات الحولية والمعمرة» وزهور القطف وبراعم أزهار وأكاليل الزهور وشتلات الفاكهة بجميع أنواعها الاستوائية وأشجار الفاكهة النادرة.

وقال الدكتور مسعد قطب المشرف العام على الزراعات المحمية، إن المعرض يحتوي على شتلات الخضر للزراعات المحمية والحقل المكشوف ويتم عرض مخرجات البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر وهي بذور وهجن مصرية ومتوافقة ومتأقلمة مع الظروف المحلية وذات جودة عالية.

وأضاف في بيان له، أن معرض الزهور يحتوي على لاند سكيب وأعمال تجميل للمناظر الطبيعية والهندسية، كذلك أشجار مصدات الرياح بغرض حماية ووقاية المزروعات والحيوانات من تأثير وأضرار الطقس والتغيرات المناخية وإنتاج الأشجار الخشبية، فضلا عن زراعات الأسطح وهي طريقة متطورة يتم فيها استخدام أوساط زراعية لزراعة أسطح المنازل، والمكاتب والمساحات المكشوفة بشكل جمالي مكثف يرفع كفاءة استخدام المياه.

منتجات غذائية بمعرض الزهور بوزارة الزراعة

وتابع أنه يحتوي على المستلزمات الزراعية «التقاوي المعتمدة - الأسمدة المعدنية - مستلزمات الري - المبيدات - الأعلاف الحيوانية - الآلات الزراعية»، ومخصبات ومنتجات عضوية «الكربون الحيوي – البايوتشار- خل الخشب - أسمدة عضوية - سماد الكمبوست - استخدام الأعداء الطبيعيين»، فضلا عن منتجات غذائية ويضم المعرض أنواع السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية بالإضافة إلى الخضار بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق المحلية لتلبية احتياجات المواطنين وبجودة عالية.

وأكد أنه يحتوي على أشغال يدوية منزلية سهلة وبسيطة الصنع، واستنبات الشعير باستخدام تكنولوجيا الزراعة المائية لتخفيض تكلفة الإنتاج الحيواني، والترويج لإنتاج الأزولا واستخدامه كعلف تكميلي في منتجات الألبان والدواجن والبط وإنتاج الأرانب وكذلك تغذية الأغنام، والصباريات بكافة أنواعها وخصائصها وأشكالها وفوائدها.

عنوان معرض الزهور بوزارة الزراعة

من جانبه، أكد الدكتور بلال علي بالزراعات المحمية، أن المعرض الدائم يستمر طوال العام بموقع الدقي للزراعات المحمية 6 شارع ميشيل باخوم أمام نادي الصيد من 10 صباحا حتى ٩ مساءً واستقبال الزائرين طوال أيام الأسبوع.

وأشار إلى أن عدد العارضين بلغ حتى الآن 60 شركة من منتجي الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى بعض المؤسسات والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

وجرى اختيار العارضين من بين مئات الشركات التي تقدمت بعد دراسة كل شركة على حدة وما تتميز به في هذا المجال وتم الاختيار بعناية ووضعنا شرط الخبرة والتمكن من الإنتاج المتميز وان تكون الشركات مسجلة ولها وثائق قانونية ومرخصة.

كما تم فتح المجال أمام الطلبة بالجامعات المصرية لعرض منتجاتهم بالمعرض وخلق فرص للتدريب والممارسة بين كبار المنتجين في مصر والزائرين من الخارج كبوابة لمشروعات التشجير في مصر في هذا المجال.استراتيجية إنشاء الواحة الخضراء أو المعرض الدائم.

وأضاف أن استراتيجية إنشاء الواحة الخضراء أو المعرض الدائم تهدف إلى توفير جميع المنتجات الزراعية والغذائية وعرضها من خلال تكنولوجيات وابتكارات ذكية والمساعدة في التنمية وتوفير فرص العمل للشباب وطلبة الجامعات والدراسات العليا بالتدريب والبحث العلمي والعملي وعرض منتجاتهم وتسويق المنتجات الزراعية للشركات وتنميه اصول الزراعات المحمية من خلال انطلاقة جديدة للقطاع الخاص للتسويق والعمل بشكل جماعي مع القطاع الحكومي.

ويقدم المعرض قيمة مضافة في الترويج لنباتات الزينة والشتلات الزراعية كالفاكهة والاشجار المختلفة التي تستخدم في شوارعنا الجديدة. كما يفتح سوقا تجارية واسعة لصيانة الحدائق والمتنزهات وتنسيق المدن والطرق كنشاط مهم في الجمهورية الجديدة.

كما يسهم في توفير وإيجاد نشاط جديد وهو توفير مستلزمات الحدائق للمواطن بأسعار تشجيعية والجديد في المعرض الدائم المجمع لنشاطات مختلفة تحت سقف واحد، ويستهدف مشروع الواحة الخضراء زيادة التصدير للخارج وخاصة إلى دول الخليج.