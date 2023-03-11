يسرا تشكر مهنئيها بعيد ميلادها: «بيكمل بيكم وبوجودكم»

حرصت الفنانة يسرا على توجيه رسالة خاصة لكل من هنأها بعيد ميلادها، الذي كانت احتفلت به أمس الجمعة، من خلال منشور خاص عبر صفحتها.

وكتبت يسرا عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام، قائلة: «بشكر كل حبايبي وأصحابي على كم الرسايل والمعايدات اللي وصلتني منكم في عيد ميلادي».

يسرا تشكر كل من هنأها بعيد ميلادها

وتابعت يسرا: «هو بيكمل بيكم وبوجودكم ومحبتكم في حياتي.. ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمة.. بحبكم من كل قلبي».

يذكر أن الفنانة يسرا تشارك فى السباق الرمضاني لعام 2023 بمسلسل 1000 حمدلله على السلامة، إذ يشارك معها عدد من الفنانين، منهم شيماء سيف، محمد ثروت، عنبة، مايان السيد، أدم الشرقاوي، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف محمد ذو الفقار، وإخراج عمرو صلاح.

وتدور فكرة العمل حول الفنانة يسرا، التي تجسد شخصية دكتورة، ويتوفى زوجها فترث منه، وهذا السبب يجعلها تعود إلى مصر، بعد أن كانت تعيش في الخارج، ومن هنا تنطلق الأحداث.