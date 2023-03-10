يسرا عن أمنيتها في عيد ميلادها: «أمي تكون موجودة معايا»

تحتفل النجمة يسرا بعيد ميلادها، اليوم الجمعة، إذ أنها من مواليد 10 مارس، وتأتي هذه المناسبة هذا العام بالتزامن مع انشغال الفنانة بتصوير مسلسلها الجديد «1000 حمد الله على السلامة» المقرر عرضه في سباق دراما رمضان المقبل.

وللعام الرابع على التوالي، تحتفل يسرا بعيد ميلادها من دون والدتها التي كانت تشاركها الاحتفال بهذه المناسبة من كل عام، ولكن الأخيرة توفيت يوم 24 يوليو عام 2019 بعد صراع مع المرض داخل أحد مستشفيات القاهرة.

وتحدثت يسرا لـ«الوطن»، عن غياب والدتها قائلة: «بالتأكيد غياب الأم لا يمكن تعويضه، وكنت أتمنى وجودها معي ولكنها إرادة الله، وقد منحني المولى عز وجل أصدقاء مخلصين للغاية، وأعتبرهم عزوتي في الحياة، إذ يحرصون على الاحتفال بعيد ميلادي، ومن ثم أشكرهم علي وجودهم معي ومحاولة إدخالهم الفرحة لقلبي».

أمنيات يسرا في عامها الجديد

وكشفت يسرا عن أمنياتها في العام الجديد قائلة: «الصحة والستر وراحة البال وأتمنى السلام والسعادة لي ولغيري».

أبطال مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

ويشارك في بطولة مسلسل «1000 حمد الله على السلامة» شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، محمود حجازي، آدم الشرقاوي وكوكبة من النجوم، من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح.