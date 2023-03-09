يسرا اللوزي: دوري في مسلسل جميلة مختلف ويتطلب مجهودا خاصا

تشارك النجمة يسرا اللوزي في الموسم الدرامي الرمضاني القادم، بعمل جديد ومختلف من خلال مشاركتها في مسلسل «جميلة» بطولة عدد كبير من النجوم.

وقالت يسرا في تصريحات صحفية، إنّها سعيدة بتقديم العمل الجديد هذا العام، مؤكدةً أن أجواء العمل مميزة ومسلية وبها راحة نفسية كبيرة على المستوى العام، مشيرة إلى أن الشخصية التي تقدمها خلال العمل الجديد هي شخصية جديدة ومختلفة وتتطلب مجهود خاصا.

يسرا اللوزى تتحدث عن شخصيتها في مسلسل جميلة

وأضافت «اللوزي» أنه بشكل عام كل شخصية يقدمها الممثل تتطلب مجهود وتحضيرات خاصة؛ فطبيعة كل شخصية تختلف عن الأخرى من حيث المجهود في اختيار الملابس والمكياج وستايل الشعر أو تتطلب لهجة معينة، كل هذه عناصر يجب توافرها لنجاح الشخصية المقدمة.

وتابعت أن من أصعب الشخصيات التي يمكن أن يؤديها الممثل، عمل شخصية تشبه طبيعة الممثل، « لذلك اجتهد كثيرا لكي أجد أمر مختلف بين الشخصيتين، ورغم هذا المجهود إلا أنني أجد متعة، كل شخصية أقدمها أشعر و كأني أخرج من جلدي، وأرى أنّ التمثيل فرصة لخروج الكبت في الشخصية المقدمة».

التعاون الثاني مع المخرج سامح عبد العزيز

وعبرت عن سعادتها بالعمل مع المخرج سامح عبد العزيز مخرج العمل، مؤكدة أن لديه القدرة على التعامل مع الممثلين وتوجيههم بشكل احترافي، بالقدر الذي يجعل الممثل متفاجئ من أدائه أمام الكاميرا، كما أن المسلسل يعد هو التعاون الثاني مع المخرج سامح عبد العزيز بعد فيلم «ليلة العيد»، المقرر عرضه قريبا.

وذكرت أن هناك علاقة مميزة مع الفنانة ريهام حجاج فهذه المرة ليست الأولى مضيفة، «تعاونت مع ريهام من قبل من خلال مسلسل بنات سوبر مان، واستمر التصوير طوال 4 أشهر، جمعتنا خلالها صداقة ولدينا العديد من الذكريات الجميلة، التي جمعتنا لذلك أشعر أنني اتعامل مع صديقة منذ سنوات، كما تجمعني علاقة طيبة مع الفنانه سوسن بدر و تعاونا سويا من قبل في عدة أعمال، وأكن لها كل الاحترام و التقدير، واتمني أن أصبح مثلها في يوم من الأيام، فهي ممثله قديرة و مجتهدة و تترك أثر على كل عمل تقوم به من خلال أدائها المتميز دائما».

وشبهت شركة العدل جروب ببيتها خلال العمل معها مؤكدة أن الشركة هي من اكتشفتها في عالم الدراما من خلال مسلسل "خاص جدا" للنجمة يسرا، وكانت بدايتي سينمائية مع المخرج يوسف شاهين لذلك وأخبرتها عن تخوفي ولكنها طمأنتني وأخبرتي ان دوري من خلال مسلسل"خاص جدا" دور مميز بتوقيع المؤلف تامر حبيب و بالفعل اسند لي دور ابنتها في العمل و جمعتنا مشاهد كثيرة الامر الذي شجعني للعمل بالدراما التلفزيونيه منذ البداية.