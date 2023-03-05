الكوميديا تسيطر على برومو مسلسل «1000 حمد الله على السلامة» للفنانة يسرا

كشف عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن البرومو الرسمي لمسلسل «1000 حمد الله على السلامة» للفنانة يسرا، المقرر عرضه طوال شهر رمضان الكريم.

البرمو الرسمي لمسلسل 1000 حمد الله على السلامة

ونشر عمرو الفقي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، البرومو وعلق عليه: «1000 حمد الله على السلامه رمضان 2023».

تفاصيل مسلسل 1000 حمدلله على السلامة

وظهر خلال البرومو بعض المواقف الكوميدية، التي جمعت يسرا، وشيماء سيف، ومايان السيد، ومحمد ثروت، ومطرب المهرجانات عنبة.

مسلسل 1000 حمد لله على السلامة، من بطولة يسرا وشيماء سيف وأوتاكا ولأول مرة مطرب المهرجانات عنبة ومن إنتاج شركة العدل جروب، حيث تجسد يسرا شخصية دكتورة اسمها سميحة جاهين السويسي، التي تعود إلى مصر بعد فترة غياب طويلة.