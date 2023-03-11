«الصرف الصحي بالقاهرة»: استمرار حملة ترشيد استهلاك المياه بالأحياء

واصل فريق التوعية بشركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، تنفيذ أنشطة التوعية المائية المتنوعة بحي روض الفرج، وذلك في إطار الحملة القومية للتوعية بترشيد استهلاك المياه.

الحملة تجوب حي روض الفرج

وقال المهندس عادل حسن رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالقاهرة، إن اليوم الثاني للحملة شهد الإعلان عن الحملة والخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين بمحافظة القاهرة، من خلال سيارات الشركة التي جابت حي روض الفرج.

قراءة العدادات

وأضاف رئيس صرف القاهرة، أنه تم قراءة عدادات المياه لعدد من المصالح الحكومية، لافتا إلى استمرار فريق التوعية في عمل استطلاعات لرأي المواطنين، وحث وإرشاد المواطنين بالسلوكيات السليمة في التعامل مع المياه وشبكات الصرف الصحي.