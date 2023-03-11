محافظ القاهرة يعلن الانتهاء من تطوير حديقة موقف الواحة خلال أسبوعين

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الأعمال التي تقوم بها هيئة نظافة وتجميل القاهرة لإنشاء حديقة موقف الحي العاشر الجديد بميدان الواحة بحي شرق مدينة نصر.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الحديقة التي سيتم إقامتها على مساحة 5 أفدنة تأتي ضمن الجهود التي تبذلها محافظة القاهرة لزيادة الرقعة الخضراء بها وتحسين جودة الهواء، والحد من مخاطر الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، وهي أحد أهم الأولويات التي تركز عليها الدولة المصرية للتعامل مع قضية تغير المناخ والحفاظ على البيئة ورفع الوعي البيئي لدى جميع فئات المجتمع.

وأضاف محافظ القاهرة أن الحديقة سيتوسطها التمثال الذي أقامته القوات المسلحة تكريمًا للواء مهندس جمال محمد على مدير المهندسين العسكريين أثناء حربي الاستنزاف وأكتوبر.

زراعة 202 نخلة مثمرة داخل حديقة موقف الواحة

وأشار اللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة أن العمل بالحديقة سينتهي خلال أسبوعين حيث سيتم زراعة 202 نخلة مثمرة وعدد كبير من الأشجار صديقة البيئة، كما سيتم إنشاء ممرات بين الأشجار لاستخدامها لهواة ممارسة رياضة المشى، مع إحاطة الحديقة بسور لاستكمال الشكل الجمالي لها.

رافق المحافظ في الجولة داخل حديقة موقف الواحة شرق مدينة نصر الدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء أحمد جودة رئيس حي شرق مدينة نصر وعدد من قيادات المحافظة وهيئة النظافة.