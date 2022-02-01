«الصرف الصحى بالقاهرة» تحدد مواعيد الاختبار الشفوي لوظائف الكيميائيين

أعلنت شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى مواعيد الاختبارات الشفوية لكل من اجتاز الاختبارات التحريرية بالنسبة لوظائف الكيمائيين وفقا للإعلان رقم 3 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 18 أكتوبر الماضى، وعدد من اجتازوا الاختبار التحريرى 199 مرشحا، حيث تعقد الاختبارات بمقر الشركة الرئيسى بشارع رمسيس بقاعة الاجتماعات الرئيسية على مدار يومين 5 و6 فبراير وتبدأ المقابلات والاختبارات الشفوية الساعة 2 ظهرا، مع التشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

خدمة العملاء بالصرف الصحي

من ناحية أخرى، أكدت شركة الصرف الصحى بالقاهرة، فى تقرير لها، أن مركز تقديم خدمات عملاء يعمل بشكل متميز يفوق توقعات عملاء الصرف الصحى والصناعى بطريقة آمنة مستديمة لمواطن محافظة القاهرة الكبرى، وذلك بهدف الحفاظ على الصحة العامة والبيئة وتسهيل التعاملات مع الشركة.

الخط الساخن يعمل على مدار الساعة

وأشارت الشركة إلى أن مراكز خدمة العملاء تلتزم بتقديم الخدمة طبقا لدليل الخدمات الجماهرية الصادرة من الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى بالإضافة إلى دليل الاجراءات، وتلتزم مراكز خدمة العملاء بالرد عن الاستفسارات والشكاوى الواردة من عملائها خلال 48 ساعة على الأكثر، وكل مواطن لديه مشكلة عليه الاتصال بالخط الساخن 175 حتى يتمكن الفريق المختص من مساعدته.

خدمة الصرف الصحي

وأكدت الشركة أنها تعمل على تقديم خدمة صرف صحى آمنة ومستدامة بأفضل جودة وأقل تكلفة، بالإضافة إلى توفير خدمة متميزة في مجال الصرف الصحي تسهم في تحسين الظروف البيئية بالقاهرة مع تطوير وتحديث أساليب العمل من خلال استخدام برامج متقدمة للقيام بأعمال التشغيل والصيانة للشبكات والمحطات والمعدات، علاوة على تقديم خدمة صرف صحي أمنة ومستقرة ومستدامة بهدف إرضاء العميل وتحقيق الرضا الوظيفي للعاملين بالشركة من خلال التطوير المستمر باستخدام النظم العلمية الحديثة وذلك للحفاظ على بيئة نظيفة وإنشاء محطات معالجة جديدة بأحدث التقنيات العالمية لتوفير كميات أكبر من مياه الصرف المعالجة.