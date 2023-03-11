رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

السيسي يوجه باستمرار التنسيق بين الجهات المختلفة لتطوير مدينة الأثاث بدمياط

كتب:

محمد أبو عمرة
04:44 م | السبت 11 مارس 2023
اجتماع الرئيس مع رئيس الوزراء

اجتماع الرئيس مع رئيس الوزراء

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا اليوم، ضم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء حازم هدهود رئيس مجلس إدارة شركة دمياط للأثاث.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مختلف مراحل تنفيذ وتطوير مدينة الأثاث، وفقا لأعلى معايير الجودة والاحتياجات التصنيعية واللوجستية والخدمية، ووجه في ذلك الصدد، باستمرار التنسيق بين الجهات المعنية ومواصلة العمل المكثف لإنجاح هذا المشروع المهم.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع يأتي في إطار متابعة توجيهات  الرئيس بمواصلة الحوار المجتمعي مع أهالي محافظة دمياط من العاملين في صناعة الآثاث، استمرارا للجهود القائمة لتطوير مدينة دمياط للأثاث، لتصبح مدينة صناعية متكاملة.

جاء ذلك في ضوء ما تمثله كقلعة من قلاع الصناعة المصرية المتميزة في هذا المجال، وتوجيهات الرئيس بمساندتها لتطوير هذه الصناعة والارتقاء بها، وتمكينها من المنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يوفر المزيد من فرص العمل المتميزة في هذا القطاع لأبناء المحافظة، ويزيد الصادرات المصرية والدخل القومي.

اقرأ المزيد:

تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ذا تراي فاكتوري تطلق سباق "نصف ماراثون الأهرامات" بمشاركة 4000 متسابق

نص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

الإليزيه: ماكرون يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الرئاسة غدا

اتحاد العمال يهنىء الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب بمناسبة عيد الأضحى
بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.