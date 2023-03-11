موسكو: اقتراح أوكرانيا بإعادة تسمية روسيا إلى «موسكوفي» مناهض للبلاد

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن فكرة إعادة تسمية روسيا إلى (موسكوفي) باللغة الأوكرانية تثبت مرة أخرى محاولات خلق حالة من معاداة روسيا من الجانب الأوكراني.

زيلينسكي يكلف رئيس الوزراء دينيس شميهال «بدراسة متأنية»

وذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي كلف رئيس الوزراء دينيس شميهال «بدراسة متأنية» لإمكانية إعادة تسمية روسيا إلى «موسكوفي» باللغة الأوكرانية.

وأضافت زاخاروفا: أن «رئيس أوكرانيا يثبت أننا على حق كل يوم.. إليكم دليل آخر على محاولة خلق حالة من معاداة روسيا بتعليمات من الرئيس الأوكراني».

فيما جاءت تعليمات زيلينسكي ردا على عريضة جمعت 25 ألف توقيع على موقعه الإلكتروني، وبالتالي جرى تقديمها له للنظر فيها.

يتضمن والاقتراح استبدال مصطلح «روسيا الاتحادية» بـ«اتحاد موسك»

وطلب الرئيس الأوكراني من شميهال دراسة ما إذا كانت الخطوة ممكنة في السياق التاريخي والثقافي، وما هي العواقب التي قد تترتب على القانون الدولي، ويتضمن والاقتراح استبدال مصطلح «روسيا الاتحادية» بـ«اتحاد موسك»، واستبدال مصطلح «روسي» بـ«موسكوفيت».