آخر تطورات أزمة روسيا وأوكرانيا.. دعم كندي وإدانة فرنسية

تتجدد أخبار روسيا وأوكرانيا من لحظة وأخرى، في ظل إعلان دولة كندا أنها ستضع اللمسات الأخيرة من أجل إمداد دولة أوكرانيا بطائرات بدون طيار الفترة المقبلة، لمواجهة كييف لروسيا الاتحادية في ظل دخول الأزمة الروسية الأوكرانية عامها الثاني منذ بدايتها في فبراير 2022.

كندا تمد بطائرات بدون طيار أوكرانيا ضد روسيا

وستعمل كندا على تزويد أوكرانيا بـ300 طائرة بدون طيار ضد روسيا، وفي نفس الوقت كشفت المملكة المتحدة عن فتح قاعدة عسكرية جديدة في أقصى شمال النرويج لتعزيز قدرات حلف شمال الأطلسي «الناتو» من أجل تعزيز أمن أوروبا في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية.

المحطة النووية حائرة بين روسيا وأوكرانيا

فيما أشار رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية من أجل منع وقوع كارثة في محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تعد أكبر محطة نووية في البلاد في ظل تطور أزمة روسيا وأوكرانيا.

فرنسا تعلق على تصرف روسيا الأخير في أوكرانيا

بدورها أصدرت فرنسا اليوم، بيانا شديد اللهجة ضد العمليات التي نفذتها روسيا في أوكرانيا، ما نتج عنه مقتل مدنيين أوكران، مشيرا إلى أن المحطات النووية في أوكرانيا تضررت في ظل تأثر البنية التحتية في أوكرانيا بالقصف الروسي.