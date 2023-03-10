نائب ممثل روسيا الأول في الأمم المتحدة: أحذر الغرب من تسليم طائرات لأوكرانيا

قال دميتري بوليانسكي، نائب ممثل روسيا الأول لدى الأمم المتحدة، إن توريد دول الناتو طائرات مقاتلة لأوكرانيا، سيعني تورطها المباشر بالنزاع في أوكرانيا، موضحًا أن النظام الأوكراني يسعى ويهمه كثيرًا توريط الناتو بمشاركة مباشرة في النزاع، لأن هذه هي الفرصة الوحيدة لنظام زيلينسكي للصمود والاستمرار.

وأضاف بوليانسكي، خلال تصريحات له عرضتها قناة القاهرة الإخبارية، أن البعض يتحدث عن إمكانية توريد الطائرات إلى كييف: «أنا لا أعرف مدى الحقيقة في ذلك، لكن توريد هذه الطائرات سيعني الكثير من الأمور، وسيفترض ذلك على الأغلب مشاركة مباشرة من دول الناتو في صيانة المطارات، لأنه لا يوجد الكثير من المطارات المناسبة لذلك في أوكرانيا».

وتابع الدبلوماسي الروسي: «تصوروا على سبيل المثال، أن هذه الطائرات تقلع من بولندا وتدخل المجال الجوي الأوكراني، ثم تعود إلى بولندا للصيانة الفنية، هل سيعتبر ذلك بمثابة تورط من جانب بولندا في مثل هذه الحالة؟ أعتقد نعم.. هذه مشاركة مباشرة، لذلك هناك الكثير من الأسئلة والقليل جدًا من التفكير من جانب الغرب»، وكرر «بوليانسكي»، القول مجددًا، إن توريد الدبابات لأوكرانيا، لن يغير أي شيء في ساحة المعركة.

وقال: «يوجد بعض السياسيين في الولايات المتحدة وأوروبا يشيرون إلى ضرورة إرسال الجيش إلى هناك والمشاركة في القتال.. لكن هل تفهمون أن هذا يعني بداية حرب عالمية ثالثة، لأننا نتحدث عن محاولة هزيمة دولة نووية»، وشكك الدبلوماسي الروسي، في اتزان عقول من يطرحون مثل هذه الدعوات.