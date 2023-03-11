حسن شاكوش: «رمضان» منعني من قضاء شهر العسل خارج مصر

كشف مؤدي المهرجانات حسن شاكوش عن استعداده للسفر إلى مدينة شرم الشيخ لقضاء شهر العسل مع زوجته ريم بعد احتفالهما بزفافهما أمس الجمعة داخل أحد فنادق القاهرة.

حسن شاكوش: كنت أتمنى قضاء شهر العسل خارج مصر

وقال شاكوش في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه كان يتمنى قضاء شهر العسل خارج مصر، ولكن اقتراب شهر رمضان حال دون تحقيق أمنيته، مضيفا أنه يعتزم العودة إلى القاهرة قبل الشهر الكريم لرغبته في قضائه مع أسرته وأسرة زوجته.

حسن شاكوش يحتفل بزفافه في القاهرة

وفي سياق مختلف، حرص عدد من نجوم الوسط الفني على حضور حفل زفاف حسن شاكوش، أمس الجمعة، وأبرزهم الفنان تامر حسني الذي قدم باقة من أبرز أغنياته، ومنها «أنت اختيار، يا واحشني، أنا ولا عارف» وغيرها من الأغنيات التي تفاعل معها المعازيم بشكل كبير.

كما حضر كل من مصطفى قمر، عمر كمال، رامي صبري، حمو بيكا، محمد نور، أحمد شيبة، وفاء عامر، هنادي مهنا، راندا البحيري وغيرهم من النجوم.