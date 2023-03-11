حبس 10 أشخاص بتهمة سرقة الدراجات النارية في الشرقية 4 أيام

خضع المتهمون في قضية سرقة الدراجات النارية بالشرقية لجلسة تحقيق للإدلاء بأقوالهم في التهم المنسوبة إليهم، وقررت النيابة العامة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

16 واقعة سرقة دراجات نارية

وكشفت التحقيقات أن التشكيل العصابي مكون من 10 أشخاص مقيمين بمحافظة الشرقية لأحدهم معلومات جنائية من بينهم 4 عملاء سيئي النية تخصص نشاطهم الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة الدرجات النارية باسلوب المفتاح المصطنع

وتابعت التحقيقات اعتراف المتهمين بارتكابهم عدد 16 واقعة سرقة بنطاق مناطق الزقازيق، ومشتول السوق، ومنيا القمح والعاشر

عقوبة السرقة

ومن جانبه، أوضح المحامي محمود عبدالله، عقوبة السرقة كما نص عليها قانون العقوبات، إذ قال إن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.

وأضاف أنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

وأشار الخبير القانوني إلى أن قانون العقوبات نص على أن الحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.