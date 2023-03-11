ضبط تشكيل عصابي بالجيزة تخصص في سرقة عدادات المياه

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقة، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام شخصين يقيمان بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة عدادات المياه بأسلوب قص المواسير البلاستيكية متخذان من دائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما الأدوات المستخدمة في نشاطهما الإجرامي، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب (9) وقائع سرقة بدائرة قسم ثان الشيخ زايد وتصرفهما في المسروقات لدى عميلان لهما سيئ النية، تاجري خردة، يقيمان بمحافظة الجيزة وأمكن ضبطهما وأرشدا عن 4 عدادات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.