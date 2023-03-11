محافظ الشرقية يشيد بمبادرة «كتف في كتف» لتوزيع السلع الغذائية على المواطنين

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم خاصة في المناسبات والأعياد.

تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتوفير السلع

وأشاد محافظ الشرقية بالمبادرات الإنسانية النبيلة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهاته لقوى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمواصلة جهودها لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية من خلال دعم المواطنين الأكثر احتياجا استعدادًا لشهر رمضان الكريم.

كتف في كتف أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية

ومن جانبه أوضح عبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، أن مبادرة كتف في كتف تُعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، وتأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بتقديم 4 ملايين صندوق مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات.

بينما أشار سيد رجب، مدير عام جمعية الأورمان بالشرقية، إلى انطلاق فعاليات مبادرة كتف في كتف بمحافظة الشرقية من مدينة أبو كبير، بمشاركة المتطوعين من الشباب وطلاب الجامعات وممثلي العمل الاجتماعي، والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسة، وتحت رعاية محافظ الشرقية لتوفير احتياجات المواطنين الأكثر احتياجاً من المواد الغذائية طوال شهر رمضان.

وأوضح مدير عام جمعية الأورمان أن فعاليات المبادرة تضمنت تنفيذ العديد من الأنشطة، بينها استقبال وتحفيز المتطوعين من خلال رسائل الدعم وتعبئة كراتين المواد الغذائية تمهيدا لتوزيعها على المستحقين بقرى المحافظة والمسجلين بقاعدة بيانات الجمعية، وتحت إشراف مديرية التضامن قبل شهر رمضان وفق الاحتياجات الخاصة بكل قرية، بجانب تنظيم أنشطة ترفيهية للأطفال لإدخال البهجة والسرور على قلوبهم.

وأضاف مدير عام جمعية الأورمان، أنه من المقرر خلال شهر رمضان الكريم توزيع 7 آلاف كرتونة مواد غذائية تحتوي على (أرز – سكر – مكرونة – عدس – فول – سمن – صلصة - شاي)، وكذلك 20 طن لحوم و35 طن بطاطس، وذلك على الجمعيات الأهلية لتقدم للمواطنين المستحقين بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي.