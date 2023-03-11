«معلومات الوزراء»: البورصة المصرية جاءت في المرتبة الثالثة عربيا خلال 2022

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن البورصة المصرية جاءت في المرتبة الثالثة عربيًّا خلال 2022 من حيث قيمة التداولات وذلك بنحو 59 مليار دولار، وفي المرتبة الأولى جاءت بورصة تداول السعودية بقيمة 455 مليار دولار، وفي المرتبة الثانية سوق أبو ظبي بقيمة 123 مليار دولار.

وأشار مركز المعلومات عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، إلى أن البورصة المصرية شهدت تطورات كبيرة شهدتها ؛ مما جعلها واحدة من أهم الملاذات الاستثمارية للأفراد؛ وفي ضوء ذلك.. قفز عدد المستثمرين الأفراد في البورصة المصرية مرتفعًا من نحو 12 ألف مستثمر في عام 2016 إلى 175 ألف مستثمر في 2022.

ولفت إلى أن البورصة تلعب دور مهم في أنشطة الدول الاقتصادية، موضحا أن لها دور كبير في الخصخصة ونقل ملكية الدولة في بعض القطاعات للقطاع الخاص؛ لزيادة دوره في الاقتصادات المحلية.

وعن صناديق المؤشرات أوضح المركز أنها تعد واحدة من أهم الأدوات الاستثمارية في البورصة؛ حيث تسهم في توسيع قاعدة المستثمرين من الأفراد في البورصة، وذلك بسبب المزايا المتعددة التي تمتلكها، والتي يأتي على رأسها انخفاض المخاطر، وعدم وجود حد أدنى لرأس المال المطلوب للاستثمار.

وأشار إلى أن قطاع البنوك يسيطر على أكبر نسبة من رأس المال السوقي للبورصة المصرية وذلك بنحو 24% من إجمالي القيمة السوقية، بينما يأتي قطاع الموارد الأساسية في المرتبة الثانية بنحو 16%، وفي المرتبة الثالثة يأتي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنحو 11%.