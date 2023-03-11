إصابة شابين في مشاجرة بالأسلحة النارية بضواحي بورسعيد

أصيب شابان مساء اليوم في مشاجرة بالأسلحة النارية على مقهى بحي الضواحى ببورسعيد، وتم نقل المصابين إلى المستشفى بمعرفة أهل المنطقة.

نقل المصابين إلى المستشفى

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد أنه وصل إلى مستشفى السلام بورسعيد مصابان أحدهما يدعى «محمود جوافة» وآخر مجهول الاسم بطلق ناري في الساقين.

مشاجرة بالأسلحة النارية

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد وسؤال شهود عيان الواقعة أن مشاجرة بالأسلحة النارية تمت في مقهى البحرية بمنطقة بنك الإسكان بحي الضواحى وأصيب اثنان، وتم نقلهما إلى المستشفى بمعرفة أهل المنطقة وتبين أن المشاجرة تمت على خلفية مشادات سابقة.

ويجري استجواب المصابين وضبط أطراف المشاجرة والسلاح الناري المستخدم في المشاجرة.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة

يذكر أن محكمة بورسعيد الجنائية قد قضت بحبس 4 متهمين بسجن يتراوح من 6 إلى 15 سنة بتهمة تكوين تشكيل عصابي لترويج المخدرات والأسلحة النارية.