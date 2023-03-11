إصابة 9 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات الجيرة بالفيوم

أصيب 9 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين بنطاق قرية طبهار التابعة لمركز أبشواي بمحافظة الفيوم، بسبب خلافات الجيرة، حيث بدأت بمشادة كلامية بسبب لهو الأطفال تطورت إلى مشاجرة استجلب خلالها الطرفين أسلحة بيضاء وتعدوا على بعضهما البعض.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، كما انتقلت قوات الأمن إلى مكان المشاجرة للسيطرة عليها وضبط طرفيها.

بلاغ بمشاجرة بين عائلتين

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد أسامة أبو طالب مأمور مركز شرطة أبشواي، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء، بين عائلتين في قرية طبهار بدائرة المركز، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 9 أشخاص

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة أبشواي تحت إشراف الرائد أنور المصري رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وتبينّ إصابة 9 أشخاص بإصابات متنوعة وجروح متفرقة بالجسم، جراء نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين، حيث بدأت بمشادة كلامية وتطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة.

نقل المصابين للمستشفى

وتمكنت قوات الشرطة من فض المشاجرة وضبط طرفيها، كما تم استدعاء سيارات الإسعاف إلى مكان المشاجرة، وجرى نقل المصابين التسعة إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

تحرير محضر بالواقعة

وتحرر محضر بالواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.