إصابة شخص بطلق ناري في مشاجرة بسبب خلافات مالية بسوهاج

تباشر جهات التحقيق المختصة بمركز طما شمال محافظة سوهاج، التحقيق في إصابة شخص بطلق ناري في القدم إثر مشاجرة مع آخر بمركز طما بسبب خلافات مالية.

بلاغ بإصابة شخص

وتعود أحداث وتفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بقرية الواقات بدائرة المركز.

إطلاق عيار من سلاح ناري

وبالفحص تبين أن مشاجرة نشبت بين «أحمد .ع»، 25 عامًا، عامل، مصاب بطلق ناري بالساق اليسرى، و«يونس .م»، 45 عاما، عامل، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب، واتهم الطرف الأول الطرف الثاني، بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته، مما نتج عنه إصابته بسبب خلافات مالية بينهما.

تحرر محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

العقوبة القانونية

وقال مهران فكري أبو العزم، محام، إنه وفقا للمادة 241 من قانون العقوبات، فإن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.