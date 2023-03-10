«الداخلية»: إصابة مواطن في مشاجرة بالأعيرة النارية بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم مصاب بطلق خرطوش إثر وقوع مشاجرة بين طرفين وتصادف مروره بمحل الواقعة.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين شخصين يقيمان بدائرة قسم شرطة الحدائق، وشخص مقيم بدائرة القسم، لوجود خلافات عائلية بينهم تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرف الأول على الطرف الثاني باستخدام فرد خرطوش، ونتج عن ذلك إصابة شخص تصادف مروره بمحل الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة أحدهما السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.