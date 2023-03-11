الشرطة تلبي استغاثة مواطن وتنقله للمستشفى في الإسكندرية

ساعدت أجهزة الأمن في الإسكندرية مواطنا استغاث بالشرطة مساعدته في نقله من مسكنه لأحد المستشفيات لتلقي العلاج لكونه مريضا ولا يقوى على الحرك، وذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعي والإنساني بكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.

وتبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من مواطن مقيم في دائرة قسم شرطة المنتزه، التمس مساعدته في نقله من الشقة محل سكنه لأحد المستشفيات لتلقي العلاج لكونه مريضا ولا يقوى على الحركة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية لمحل البلاغ وتم نقله لأحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وتقدم المواطن سالف الذكر بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة الفورية وسرعة تلبية استغاثته.