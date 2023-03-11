نتيجة قرعة الحج وزارة الداخلية 2023 في 5 محافظات بالرقم القومي

انطلقت قرعة الحج وزارة الداخلية 2023، اليوم السبت، حيث بدأت في 5 محافظات وهي الشرقية والقاهرة والجيزة والإسكندرية وأسوان، حيث يتم الإعلان عن نتيجة قرعة الحج وزارة الداخلية 2023 في المحافظات بالرقم القومي، فور انتهاء القرعة في كل محافظة، وسط حضور وترقب من قبل المواطنين الذين تقدموا إليها.

نتيجة قرعة الحج وزارة الداخلية 2023 في المحافظات بالرقم القومي

وأكدت بوابة الحج المصرية أن نتيجة قرعة الحج وزارة الداخلية 2023 في المحافظات بالرقم القومي، سيتم الإعلان عنها بعد الانتهاء من القرعة، من خلال الدخول على الرابط هـنـا، ثم بعد ذلك إدخال الرقم القومي ورقم المصنع، ومن ثم الإعلان معرفة النتيجة.

مواعيد نتيجة قرعة الحج وزارة الداخلية 2023 في المحافظات بالرقم القومي

وتقام غدا الأحد قرعة الحج 2023 في محافظات الدقهلية ودمياط والفيوم والقليوبية ومطروح والأقصر، فيما تقام بعد غد الاثنين في محافظات الغربية وبورسعيد والمنيا والوادي الجديد وقنا والبحيرة، ويوم الثلاثاء في محافظات المنوفية وكفر الشيخ والإسماعيلية وبني سويف وأسيوط، وأخيرا الأربعاء في محافظات السويس وسوهاج وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر، على أن يتم الإعلان عن نتيجة قرعة الحج وزارة الداخلية 2023 في المحافظات بالرقم القومي، فور الانتهاء منها.

وكانت وزارة الداخلية حددت الأوراق المطلوبة للتقديم في قرعة الحج 2023، ومن بينها، سداد رسوم الحج، وتقديم جواز سفر ولا تقل مدة انتهاءه عن سنة، وتقرير طبي معتمد، و«فيش حج» مميكن، وشهادة تحركات، وصور شخصية.